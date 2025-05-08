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Али Ахмедов: Любовь, уважение и почтение к Гейдару Алиеву будут жить в сердцах азербайджанцев

Али Ахмедов: Любовь, уважение и почтение к Гейдару Алиеву будут жить в сердцах азербайджанцев Али Ахмедов: Любовь, уважение и почтение к Гейдару Алиеву будут жить в сердцах азербайджанцев
Милли Меджлис
8 мая 2025 г. 12:28
Али Ахмедов: Любовь, уважение и почтение к Гейдару Алиеву будут жить в сердцах азербайджанцев

Любовь, уважение и почтение к Гейдару Алиеву будут вечно жить в сердце каждого азербайджанца.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов на специальном заседании парламента, посвященном теме "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана".

По его словам, мудрые лидеры - это дар, данный народу.

"Гейдар Алиев осуществил то, что не удавалось ни одному политику. Когда народ не слушал ни одного политика, он отдал свой голос Гейдару Алиеву. Когда никто не мог объединить разделенный народ, великий лидер сумел объединить Азербайджан. Начатая им политика живет и продолжается. А грандиозную победу, которую азербайджанский народ ждал почти 30 лет, осуществил наследник великого лидера Ильхам Алиев. Гейдар Алиев был воплощением справедливости", - отметил Ахмедов.

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Версия на английском языке Ali Ahmadov: Love and respect for Heydar Aliyev will live forever in heart of every Azerbaijani
Версия на азербайджанском языке Əli Əhmədov: Heydər Əliyevə qarşı sevgi, hörmət və ehtiram hər bir azərbaycanlının qəlbində əbədi yaşayacaq

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