Активы французских официальных лиц в Азербайджане могут быть заморожены

Активы французских официальных лиц в Азербайджане могут быть заморожены

В случае обнаружения каких-либо активов французских официальных лиц в Азербайджане, они могут быть заморожены. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, принятом Милли Меджлисом в связи с резолюцией Сената Франции от 15 ноября 2022 года. У

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В случае обнаружения каких-либо активов французских официальных лиц в Азербайджане, они могут быть заморожены.



Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, принятом Милли Меджлисом в связи с резолюцией Сената Франции от 15 ноября 2022 года.



Учитывая постоянную антиазербайджанскую деятельность Франции, Милли Меджлис призвал правительство Азербайджана принять меры в этом направлении. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Any assets of French officials in Azerbaijan will be frozen - STATEMENT