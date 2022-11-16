Активы французских официальных лиц в Азербайджане могут быть заморожены

В случае обнаружения каких-либо активов французских официальных лиц в Азербайджане, они могут быть заморожены.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, принятом Милли Меджлисом в связи с резолюцией Сената Франции от 15 ноября 2022 года.
Учитывая постоянную антиазербайджанскую деятельность Франции, Милли Меджлис призвал правительство Азербайджана принять меры в этом направлении.
Активы французских официальных лиц в Азербайджане могут быть замороженыАктивы французских официальных лиц в Азербайджане могут быть заморожены В случае обнаружения каких-либо активов французских официальных лиц в Азербайджане, они могут быть заморожены. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, принятом Милли Меджлисом в связи с резолюцией Сената Франции от 15 ноября 2022 года. У
Милли Меджлис
16 ноября 2022 г. 16:42
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В случае обнаружения каких-либо активов французских официальных лиц в Азербайджане, они могут быть заморожены.
Версия на английском языке Any assets of French officials in Azerbaijan will be frozen - STATEMENT
Версия на азербайджанском языке "Fransa rəsmilərinin Azərbaycanda hər hansı aktivləri aşkarlansa dondurulsun" - BƏYANAT