О нас

Активы французских официальных лиц в Азербайджане могут быть заморожены

Активы французских официальных лиц в Азербайджане могут быть заморожены В случае обнаружения каких-либо активов французских официальных лиц в Азербайджане, они могут быть заморожены. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, принятом Милли Меджлисом в связи с резолюцией Сената Франции от 15 ноября 2022 года. У
Милли Меджлис
16 ноября 2022 г. 16:42
Активы французских официальных лиц в Азербайджане могут быть заморожены

В случае обнаружения каких-либо активов французских официальных лиц в Азербайджане, они могут быть заморожены.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, принятом Милли Меджлисом в связи с резолюцией Сената Франции от 15 ноября 2022 года.

Учитывая постоянную антиазербайджанскую деятельность Франции, Милли Меджлис призвал правительство Азербайджана принять меры в этом направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Any assets of French officials in Azerbaijan will be frozen - STATEMENT
Версия на азербайджанском языке "Fransa rəsmilərinin Azərbaycanda hər hansı aktivləri aşkarlansa dondurulsun" - BƏYANAT

Самое читаемое

СМИ : В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смерти
СМИ : В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смерти
10 ноября 2022 г. 15:33
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
15 ноября 2022 г. 10:07
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi