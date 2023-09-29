Айдын Гусейнов: Ганира Пашаева оставила след в истории народа

Ганира Пашаева за свою короткую жизнь оставила след в истории народа.
Об этом сказал
Он отметил, что Г.Пашаева очень любила свой народ.
"Ганира Пашаева была очень привязана к государству и идеям государственности. Она будет жить в сердцах нашего народа", - добавил депутат.
Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась сегодня в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.
Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.
Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.