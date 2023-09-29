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Айдын Гусейнов: Ганира Пашаева оставила след в истории народа

Айдын Гусейнов: Ганира Пашаева оставила след в истории народа Ганира Пашаева за свою короткую жизни оставила след в истории народа.
Милли Меджлис
29 сентября 2023 г. 00:03
Айдын Гусейнов: Ганира Пашаева оставила след в истории народа

Ганира Пашаева за свою короткую жизнь оставила след в истории народа.

Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

Он отметил, что Г.Пашаева очень любила свой народ.

"Ганира Пашаева была очень привязана к государству и идеям государственности. Она будет жить в сердцах нашего народа", - добавил депутат.

Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась сегодня в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.

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Версия на азербайджанском языке Aydın Hüseynov: “Qənirə Paşayeva qısa ömründə öz imzasını xalqın tarixinə yazdı”

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