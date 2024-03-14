Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане ужесточен контроль за качеством лекарств

В Азербайджане ужесточен контроль качества импортных и местных лекарств.

В Азербайджане ужесточен контроль за качеством импортных и местных лекарств.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на сегодняшнем заседании возглавляемого им комитета по здравоохранению.

Парламентарий отметил, что ужесточение контроля помогает предотвратить продажу некачественных и просроченных лекарств в аптеках.

Амирасланов добавил, что поправки в закон "О лекарственных средствах", принятые в июне прошлого года, поспособствовали решению большей части проблем: "Конечно, не все проблемы можно решить быстро, но мы наблюдаем положительную динамику. Надеюсь, что в ближайшем будущем будут полностью устранены проблемы высоких цен и просроченных лекарств".