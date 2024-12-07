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Ахлиман Амирасланов: Укрепление отношений между Азербайджаном и тюркскими странами способствует развитию региона

Ахлиман Амирасланов: Укрепление отношений между Азербайджаном и тюркскими странами способствует развитию региона 11:13
Милли Меджлис
7 декабря 2024 г. 11:39
Ахлиман Амирасланов: Укрепление отношений между Азербайджаном и тюркскими странами способствует развитию региона

Укрепление отношений Азербайджана с Турцией и тюркскими государствами способствует развитию не только самих странам, но и региона в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил глава рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов на Международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Баку.

По его словам, ряд законов, подготовленных и принятых в парламенте Азербайджана, были приняты в качестве модельных законов в Парламентской ассамблее Организации тюркских государств.

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Версия на английском языке Ahliman Amiraslanov: Strengthening Azerbaijan-Turkic states ties contributes regional development
Версия на азербайджанском языке Əhliman Əmiraslanov: Azərbaycanla türk dövlətləri arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi regionun inkişafına töhfə verir

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