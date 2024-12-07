Ахлиман Амирасланов: Укрепление отношений между Азербайджаном и тюркскими странами способствует развитию региона

11:13

Укрепление отношений Азербайджана с Турцией и тюркскими государствами способствует развитию не только самих странам, но и региона в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил глава рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов на Международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Баку.

По его словам, ряд законов, подготовленных и принятых в парламенте Азербайджана, были приняты в качестве модельных законов в Парламентской ассамблее Организации тюркских государств.