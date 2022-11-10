Ахлиман Амирасланов: Срок службы оборудования в некоторых больницах истек

Срок службы оборудования в некоторых больницах истек.

Срок службы оборудования в некоторых больницах истек.

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, академик Ахлиман Амирасланов заявил во время обсуждения законопроекта “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год” на совместном заседании комитетов законодательного органа по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры.

Председатель комитета отметил, что несмотря на то, что удовлетворенность населения страны услугами обязательного медицинского страхования растет день ото дня, в этой сфере все еще существуют значительные проблемы.

Он отметил, что в прошлом году при обсуждении бюджета поднимался вопрос о том, что медицинское оборудование в больницах пришло в негодность: “В некоторых больницах срок службы оборудования практически истек. Отрадно, что уже предпринимаются успешные шаги в этом направлении”.