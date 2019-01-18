Ахлиман Амирасланов: Не знаю страны, кроме Азербайджана, где бы антибиотики продавались без рецепта

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Не знаю страны, кроме Азербайджана, где бы антибиотики продавались без рецепта. В мире без рецепта врача невозможно купить антибиотики. Когда я был в Европе, понадобились антибиотики для одного из членов моей семьи, однако я не смог купить их без рецепта. Было воскресенье, поэтому нам пришлось ждать понедельника, чтобы получить рецепт от врача".

Об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам здравоохранения заявил председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Председатель комитета отметил, что опасно принимать антибиотики по любому поводу: "Если вы обратите внимание на статьи по медицине, вы обнаружите материалы о том, что антибиотики влияют даже на генетический аппарат человека и создают некоторые мутации. Поэтому нужен серьезный контроль".

А.Амирасланов добавил, что состав продаваемых антибиотиков следует также серьезно контролировать.