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Ахлиман Амирасланов: Население недовольно качеством и ценами на лекарства

Ахлиман Амирасланов: Население недовольно качеством и ценами на лекарства Население недовольно качеством и ценами на лекарства.
Милли Меджлис
20 сентября 2022 г. 16:19
Ахлиман Амирасланов: Население недовольно качеством и ценами на лекарства

Население недовольно качеством и ценами на лекарства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что цены на лекарства в стране достаточно высоки даже по сравнению с Турцией.

"Есть много проблем, связанных с ценой, качеством и доступностью лекарств. Я обсужу этот вопрос с соответствующими ведомствами, и полагаю, что мы должны также провести слушания на осенней сессии касательно цен, качества и доступности лекарств.

Счетная палата уже провела проверки в структуре, занимающейся этой работой в Минздраве, и предложила обсудить это с нашим комитетом. Мы должны пригласить и выслушать представителей аптек и людей, работающих в этой области. Жалобы людей должны быть расследованы", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Əhliman Əmiraslanov: "İnsanlar dərmanların keyfiyyəti və qiymətindən çox narazıdır"

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