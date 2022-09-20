Ахлиман Амирасланов: Население недовольно качеством и ценами на лекарства

Население недовольно качеством и ценами на лекарства.

Население недовольно качеством и ценами на лекарства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что цены на лекарства в стране достаточно высоки даже по сравнению с Турцией.

"Есть много проблем, связанных с ценой, качеством и доступностью лекарств. Я обсужу этот вопрос с соответствующими ведомствами, и полагаю, что мы должны также провести слушания на осенней сессии касательно цен, качества и доступности лекарств.

Счетная палата уже провела проверки в структуре, занимающейся этой работой в Минздраве, и предложила обсудить это с нашим комитетом. Мы должны пригласить и выслушать представителей аптек и людей, работающих в этой области. Жалобы людей должны быть расследованы", - подчеркнул он.