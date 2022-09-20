Ахлиман Амирасланов: Должен быть создан институт семейного врача

В Азербайджане должен быть создан институт семейного врача.

В Азербайджане должен быть создан институт семейного врача.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что нужно подготовить проект закона «О семейном враче».

«В TƏBİB уже назначен новый руководитель. Подготовку данного законопроекта следует начать со встречи с руководствами Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB. Международная практика показывает, что необходимо обращаться в учреждения, где применяется обязательное медицинское страхование. Многие медицинские учреждения уже объединились. Среди тех, кто обращается в эти больницы, есть недовольные. Мы должны пойти и расследовать проблему на местах», - сказал он.