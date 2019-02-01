Агиль Аббас: Книжные магазины закрыли, а на их месте действуют пункты по продаже мяса

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В селах не осталось библиотек. Кто будет посещать электронные библиотеки? Я не верю в это. В подобные библиотеки не будут ходить те, у кого дома есть компьютер или телефон. Книга - это дыхание, как любимая девушка, это красота. Ты должен почувствовать книгу, ее тепло. Чтение электронной книги похоже на то, как нюхаешь розу, надев противогаз".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил депутат Агиль Аббас.

Он отметил о необходимости увеличения в районах числа библиотек: "Книжные магазины закрыли, а на их месте действуют пункты по продаже мяса. Где желающие должны покупать книги? В свое время за счет моего отца я построил в Агджабеди библиотеку, напротив которой поставил бюст Физули. Она действует по сей день. Обращаясь к состоятельным людям, депутатам, хочу попросить их построить библиотеки в их селах. Они строят рестораны, это их дело. Но было бы хорошо также строить библиотеки".