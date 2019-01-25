Афлатун Амашев обратился к грузинскому коллеге

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Руководитель рабочей группы по азербайджано-грузинским межпарламентским связям, председатель Совета печати Афлатун Амашев направил письмо руководителю межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан Звиаду Дзидзигури.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, в письме, направленном от имени членов рабочей группы, говорится:

"Исторически дружественные и добрососедские отношения между народами Грузии и Азербайджана всегда привлекали внимание своей образцовостью. Отрадно, что в современный период эти отношения развиваются по восходящей, опираясь на стратегическое партнерство.

Как известно, 20 января этого года в грузинском поселке Бугашен муниципалитета Ахалкалаки был установлен бюст Михаилу Авагяну, участвовавшему в оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, принимавшему непосредственное участие в организации убийств азербайджанцев на этих территориях. Это событие вызвало достаточно отрицательный резонанс в обществе нашей страны. Следует учитывать, что Грузия страдает от этнического сепаратизма, как и Азербайджан. Около 20 процентов территории Грузии также оккупированы. М.Авагян же отличился своим непосредственным участием и в оккупации территорий Грузии. Фактически, он является врагом обеих народов.

В современный период наши народы связывают схожие боль и страдания. Поэтому Азербайджанское государство всегда поддерживает территориальную целостность Грузии и считает эту поддержку своим главным приоритетом региональной внешней политики.

Уважаемый господин З.Дзидзигури, мы намерены привлечь Ваше внимание к сложившейся проблеме, выражаем обеспокоенность произошедшим случаем.

Верим, что благодаря Вашей принципиальной позиции установленный в грузинском поселке Бугашен муниципалитета Ахалкалаки бюст убийце Михаилу Авагяну будет снесен. Выражаем уверенность, что Вы проявите чуткий подход к этому вопросу, желаем успехов каждому из вас".