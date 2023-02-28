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Адиль Керимли: В сфере культуры должны быть проведены институциональные реформы

Адиль Керимли: В сфере культуры должны быть проведены институциональные реформы Существует очень серьезная необходимость проведения институциональных реформ в области культуры.
Милли Меджлис
28 февраля 2023 г. 11:58
Адиль Керимли: В сфере культуры должны быть проведены институциональные реформы

Существует очень серьезная необходимость проведения институциональных реформ в области культуры.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра Адиль Керимли во время обсуждения в Милли Меджлисе законопроекта "О нематериальном культурном наследии“.

По его словам, имеются определенные недочеты в управлении: "Еще одна проблема - отсутствие поддержки со стороны общества. По сей день сохраняется существовавший еще в советское время классовый подход к этой сфере. В других сферах также проводятся серьезные реформы и прослеживаются серьезные тенденции развития. Существует очень серьезная потребность в проведении институциональных реформ и в области культуры”.

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Версия на азербайджанском языке Adil Kərimli: "Mədəniyyət sahəsində instutisional islahatlar aparılmalıdır”

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