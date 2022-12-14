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50 предпринимательниц выразили желание работать на деоккупированных территориях

50 предпринимательниц выразили желание работать на деоккупированных территориях Среди предпринимателей, обратившихся для работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, 50 – женщины.
Милли Меджлис
14 декабря 2022 г. 11:43
50 предпринимательниц выразили желание работать на деоккупированных территориях

Среди предпринимателей, обратившихся для работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, 50 – женщины.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал во время выступления на проходящих в парламенте общественных слушаниях на тему "Женское предпринимательство в законодательстве: возможности и перспективы".

Он отметил, что в стране в целом насчитывается 1 млн 168 тыс. предпринимателей, из которых более 250 тыс. – женщины.

Председатель комитета подчеркнул, что ведется работа по развитию женского предпринимательства.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə işləmək üçün 50 sahibkar qadın müraciət edib

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