50 предпринимательниц выразили желание работать на деоккупированных территориях

Среди предпринимателей, обратившихся для работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, 50 – женщины.

Среди предпринимателей, обратившихся для работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, 50 – женщины.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал во время выступления на проходящих в парламенте общественных слушаниях на тему "Женское предпринимательство в законодательстве: возможности и перспективы".

Он отметил, что в стране в целом насчитывается 1 млн 168 тыс. предпринимателей, из которых более 250 тыс. – женщины.

Председатель комитета подчеркнул, что ведется работа по развитию женского предпринимательства.