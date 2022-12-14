21% предпринимателей в Азербайджане составляют женщины

На сегодня 21% осуществляющих деятельность в стране предпринимателей являются женщинами. Этот показатель растет с каждым годом. Предлагаемые предпринимателям пакеты поддержки охватывают и их.

На сегодня 21% осуществляющих деятельность в стране предпринимателей являются женщинами. Этот показатель растет с каждым годом. Предлагаемые предпринимателям пакеты поддержки охватывают и их.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов сказал во время выступления на проходящих в парламенте общественных слушаниях на тему "Женское предпринимательство в законодательстве: возможности и перспективы".

Он отметил, что с момента создания KOBİA в общественном совете активно представлены женщины-предприниматели: "Высоко оцениваем расширение деятельности женщин-предпринимателей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Женщины-предприниматели уделяют внимание созданию бизнеса на этих территориях. До сих пор в KOBİA поступило 1 332 обращения для налаживания бизнеса, работы на освобожденных территориях, в том числе 70 – от женщин-предпринимателей".