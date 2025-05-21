2 745 человек привлечены к ответственности за преступления против женщин

В 2024 году в Министерстве внутренних дел зарегистрировано 9 014 обращений, связанных с бытовым насилием.

В 2024 году в Министерстве внутренних дел зарегистрировано 9 014 обращений, связанных с бытовым насилием.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2024 год.

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса.

В годовом отчете отмечается, что в 2023 году этот показатель составлял 9 389, а в 2022 году - 9 864, что указывает на снижение числа обращений, связанных с бытовым насилием.

Согласно отчету, из 1 451 зарегистрированного преступления, связано с бытовым насилием, 1 254 - умышленным причинением легкого вреда здоровью, 83 - умышленным причинением менее тяжкого вреда здоровью, 42 - умышленным убийством, 25 - умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, 15 - покушением на убийство, 14 - истязанием, 18 - другими видами.

К ответственности привлечены 1 283 человека (62 женщины и 1 221 мужчин), совершивших эти преступления. В результате этих действий установлен 1 471 пострадавший (1228 женщин и 243 мужчины). Кроме того, 2 преступления были совершены повторно.

В 2024 году зарегистрировано 42 преступления со смертельным исходом на почве семейных конфликтов и ревности (29 женщин и 16 мужчин).