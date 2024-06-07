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В Милли Меджлисе обсуждаются изменения в госбюджет на этот год

В Милли Меджлисе обсуждаются изменения в госбюджет на этот год На сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса в первом чтении был рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год".
Милли Меджлис
7 июня 2024 г. 11:14
В Милли Меджлисе обсуждаются изменения в госбюджет на этот год

На сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса в первом чтении был рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год".

Как сообщает Report, документ представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

В заседании также принимает участие министр финансов Самир Шарифов.

Изменения предусматривают дополнительные расходы в размере 3 млрд 796 млн манатов.

Из них 1 млрд 160 млн манатов предназначены для ряда приоритетных направлений, в том числе на строительно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, а 807 млн манатов - на дальнейшее повышение обороноспособности и безопасности страны.

На финансовую поддержку инфраструктурных и других проектов планируется выделить 1 млрд 184 млн манатов, 499 млн манатов на финансирование мероприятий по международной деятельности и другие расходы, а также 146 млн манатов - на необходимые капзатраты, ремонт и т.д.

Расходы государственного бюджета 2024 года после пересмотра прогнозируются в размере 39 млрд 707 млн манатов, а доходы - 36 млрд 353 млн манатов. Дефицит в 2024 году увеличится на 764 млн манатов и достигнет 3 млрд 354 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə bu ilin büdcəsinə dəyişikliklər müzakirəyə çıxarılıb

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