Зияфет Аскеров раскритиковал журналистов, освещающих работу парламента

© Report

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса было предложено создать парламентское телевидение.

Как сообщает Report, с подобным предложением выступил представляющий правящую партию "Ени Азербайджан" депутат, главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Мамедов (Бабаоглу).

Он заявил, что в Милли Меджлисе принимаются законопроекты, для разъяснения которых ощущается необходимость в телеканале:

"К примеру, вносятся поправки в Кодекс административных правонарушений. Нужно разъяснить суть вопроса".

По словам вице-спикера парламента Зияфета Аскерова, принимаются законопроекты, обсуждаются определенные вопросы, однако журналисты не уделяют этому внимание:

"Работа аккредитованных в ММ журналистов заключается в распространении принятых парламентом законов. Однако, этого не происходит. В случае же малейшего инцидента, пресса пишет сразу же об этом".