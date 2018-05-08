Зияфет Аскеров потребовал у Евросоюза санкций против Армении

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан - независимое государство и в независимой форме строит отношения с мировыми государствами. Наша страна реализовала ряд международных проектов. Этим Азербайджан укрепляет основы своей экономики. В этом направлении Азербайджан сотрудничает и с Евросоюзом. Мы не можем выполнять эти работы в полной мере, мешает террористическая Армения”.

Как сообщает Report, об этом на второй сессии проходящего в Баку XV заседания комитета парламентского сотрудничества Евросоюз – Азербайджан заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

Он отметил, что правительство Армении взяло в заложники армянский народ:

"Мы хотим мира, сотрудничества, но чтобы земли были освобождены. Евросоюз, Европарламент не предпринимает шаги в связи с решением нагорно-карабахской проблемы. Почему в отношении Армении не применяются санкции? Почему? Ведь все очевидно. В Нагорном Карабахе выращивают наркосодержащие растения, почему это не предотвращается? Это же всеобщая проблема. Почему не работает принцип справедливости?

До каких пор международное право будет для вас занятием, а для нас ограничением?"

Он прервал свое выступление на полуслове и добавил: "У меня больше нет слов".