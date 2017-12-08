Зияфет Аскеров: Будут подготовлены отдельные законы о различных сферах вооруженных сил

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Как сообщили Report в пресс-службе парламента, первый вице-спикер, председатель комитета Зияфет Аскеров отметил о включении в повестку заседания двух вопросов.
Также во втором чтении обсудили законопроект "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики".
По словам З.Аскерова, законопроект подготовлен в совершенстве и является рамочным законом. То есть после его принятия будут подготовлены отдельные законы о различных сферах вооруженных сил.
Выступившие члены комитета Агиль Аббас, Вусал Гусейнов, Эльман Мамедов дали законопроекту высокую оценку.
После обсуждений вопросы были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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