Зияд Самедзаде: Если мы сможем довести соотношение госбюджета к ВВП до 35%, то достигнем целей устойчивого развития

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ “В конце 1990-х, начале 2000 гг. госбюджет Азербайджана был не более 2 млрд долларов, что составляло 13% ВВП страны. Ныне это соотношение составляет 29-30%. Если мы доведем эту цифру до 35%, то сможем достичь целей устойчивого развития”.

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Милли Меджлисе мероприятии “Роль парламента в достижении целей устойчивого развития” заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

Он отметил, что в Азербайджане наблюдается развитие во всех областях: “За последние 15 лет возросли расходы госбюджета на военные цели”.