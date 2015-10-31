​Завтра в Азербайджане состоятся парламентские выборы

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Завтра, 1 ноября, состоятся выборы в Милли Меджлис Азербайджана V созыва.

Как сообщает Report, на выборах борьбу за 125 мест в парламенте будут вести 767 кандидатов в депутаты.

Часть зарегистрированных кандидатов представляют 15 политических партий, избирательный блок "Азадлыг" и инициативные группы. Правящая партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатов от 116 избирательных округов. Часть кандидатов участвует в выборах по собственной инициативе.

Для наблюдения за парламентскими выборами прошли регистрацию свыше 66 тыс. местных наблюдателей. В Центризбиркоме зарегистрировано 2 619, в окружных избирательных комиссиях - свыше 63 тыс. наблюдателей.

За избирательным процессом будет следить 501 международный наблюдатель. Они представляют 27 международных организаций и стран.

В то же время на 1 000 избирательных участках по 119 избирательным округам установлены веб-камеры. На 6 избирательных округах, охватывающих оккупированные Арменией районы (Джебраильско-Губадлинский №120, Лачынский №121, Ханкендинский №122, Кельбаджарский №123, Шушинский-Агдамский-Ходжалинский-Ходжавендский №124, Зангиланско-Губадлинский №125) веб-камеры не установлены.

Кроме того, на парламентских выборах 4 организации проведут exit-poll. С этой целью в Центризбиркоме зарегистрированы Центр независимых исследований ELS, Центр защиты прав азербайджанской молодежи, Лига защиты трудовых прав граждан и Мониторинговый центр RƏY.

Отметим, что предвыборная компания кандидатов завершилась 31 октября в 08:00.