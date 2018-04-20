Завтра состоится заседание Милли Меджлиса, утвердят нового премьер-министра - ЭКСКЛЮЗИВ

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Завтра, 21 апреля, состоится пленарное заседание Милли Меджлиса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно приобретенной Report информации, на заседании ожидается утверждение нового премьер-министра Азербайджана.

Напомним, что согласно результатам прошедших 11 апреля президентских выборов, победу одержал набравший 86,02% голосов Ильхам Гейдар оглу Алиев, чья кандидатура была выдвинута партией "Ени Азербайджан".

Приняв присягу на проведенной 18 апреля в Милли Меджлисе церемонии инаугурации, Ильхам Алиев приступил к исполнению обязанностей. После инаугурации Кабмин Азербайджана ушел в отставку.

Утвержденным президентом Ильхамом Алиевым 18 апреля распоряжением, до формирования нового состава Кабмина исполнение полномочий членов Кабмина возложено на прежний состав Кабинета министров.