Завтра состоится специальное заседание Милли Меджлиса

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Завтра, 30 марта, состоится специальное заседание Милли Меджлиса по случаю 100-летия геноцида армян против азербайджанцев в 1918 году.

Как сообщает Report, на заседании будет принято обращение в связи с геноцидом.

Напомним, что 18 января этого года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев 1918 года. В соответствии с распоряжением Милли Меджлису рекомендовано провести специальное заседание в связи с 100-й годовщиной геноцида.