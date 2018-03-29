 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завтра состоится специальное заседание Милли Меджлиса

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Завтра, 30 марта, состоится специальное заседание Милли Меджлиса по случаю 100-летия геноцида армян против азербайджанцев в 1918 году.

    Как сообщает Report, на заседании будет принято обращение в связи с геноцидом.

    Напомним, что 18 января этого года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев 1918 года. В соответствии с распоряжением Милли Меджлису рекомендовано провести специальное заседание в связи с 100-й годовщиной геноцида.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi