Завтра состоится последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

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Депутаты уйдут на каникулы

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Завтра, 29 декабря, состоится последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 17 вопросов.

Это проекты поправок и дополнений в законы "О статусе муниципалитетов", "Об управлении муниципальными землями", "О предпринимательской деятельности", "О туризме", "О дорожном движении", "О государственной службе" и другие законы, в том числе в Таможенный, Миграционный кодексы.

Кроме того, проект закона "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" будет вынесен на обсуждение в третьем итоговом чтении, рассмотрен законопроект "О назначении судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики".

В заключение будет принято обращение Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

На этом осенняя сессия парламента завершится, депутаты уйдут на каникулы. Каникулы завершатся 15 января.