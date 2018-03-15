Завтра правительство отчитается в Милли Меджлисе

15 марта, 2018 16:57

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 16 марта состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. Как сообщает Report, на заседании обсудят отчет деятельности Кабмина в 2017 году. Отчет правительства представит премьер-министр Артур Раси-заде.