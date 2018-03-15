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    Завтра правительство отчитается в Милли Меджлисе

    Отчет правительства представит премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 16 марта состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, на заседании обсудят отчет деятельности Кабмина в 2017 году.

    Отчет правительства представит премьер-министр Артур Раси-заде

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