Завтра правительство отчитается в Милли Меджлисе

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 16 марта состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, на заседании обсудят отчет деятельности Кабмина в 2017 году.
Отчет правительства представит премьер-министр Артур Раси-заде.
Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 16 марта состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, на заседании обсудят отчет деятельности Кабмина в 2017 году.
Отчет правительства представит премьер-министр Артур Раси-заде.
İlkin PirəliАвтор новости
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