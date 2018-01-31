Завтра начинаются пленарные заседания весенней сессии Милли Меджлиса

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Завтра, 1 февраля, состоится первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания входит 15 вопросов.

Это проекты изменений в законы "О социальном страховании", "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе", "О борьбе с туберкулезом в Азербайджанской Республике", "О профессиональном образовании", "О лекарственных средствах", "О борьбе против терроризма", "О гражданстве Азербайджанской Республики", а также изменений в Кодексе административных правонарушений, Градостроительном и строительном кодексе.

Кроме того, на заседании будут утверждены составы дисциплинарной и счетной комиссий парламента, а также план законодательных работ на 2018 год.