Завтра начинается внеочередная сессия Милли Меджлиса

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Завтра,12 июня, состоится первое внеочередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку входят 23 вопроса.

Это - проекты изменений в конституционный закон "О нормативно-правовых актах", в законы "Об охране окружающей среды", "О государственной тайне", "О пограничных войсках", "О государственной границе", "О гражданской обороне", "О госпошлине", "Об НПО (общественных объединениях и фондах)", "О политических партиях", "О борьбе против легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", "Об образовании", "О борьбе против использования допинговых средств и методов в спорте", "О физкультуре и спорте" и др., а также изменения в Трудовой и Налоговый кодексы.

Депутаты рассмотрят готовящиеся законопроекты "О защите детей от вредной информации" (I чтение), "Об оценке влияния на окружающую среду" (III чтение), "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике" (II чтение), "О занятости" (II чтение).

Кроме того, на заседании будет обсужден законопроект об измении названий некоторых территориальных единиц в Агсуинском, Астаринском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском, Хызинском, Газахском, Губинском, Гусарском, Масаллинском, Огузском, Саатлинском, Самухском, Шемкирском и Евлахском районах.