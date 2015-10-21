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    Завтра истекает срок обращения в ЦИК ​наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане

    Также завершается срок представления зарегистрированными кандидатами второго предварительного финансового отчета в ЦИК

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Завтра, 22 октября, истекает срок подачи заявлений в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в связи с наблюдением за выборами в Милли Меджлис, которые состоятся 1 ноября этого года. 

    Как сообщает Report, за парламентскими выборами могут следить международные наблюдатели и обладающие активным избирательным правом граждане Азербайджана по собственной инициативе, инициативе зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, неправительственной организации, функционирующей в избирательной сфере.

    Согласно календарному плану действий и мероприятий по подготовке выборов в Милли Меджлис V созыва, для этого в ЦИК следует обращаться со дня объявления выборов и за 10 дней до дня их проведения. 

    Помимо этого, также завершается срок представления зарегистрированными кандидатами второго предварительного финансового отчета в ЦИК.

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