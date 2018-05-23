Завотделом МВД: Следует принять меры в связи с пользованием детьми интернетом

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "В азербайджанской прессе преувеличиваются сведения о насилии в отношении несовершеннолетних детей. За последние 5 лет в Азербайджане не наблюдался рост подобных фактов. По каждому факту проводится расследование, дается правовая оценка".

Как сообщает Report, об этом на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Азербайджанская модель семьи: современность и ценности" заявил завотделом по ведению профилактических работ среди несовершеннолетних Главного управления по общественной безопасности МВД, полковник полиции Адыгёзал Адыгёзалов.

Он отметил, что следует принять меры в связи с пользованием подростками интернетом:

"Мультфильмы и прочие материалы, распространяемые из-за рубежа посредством интернета, вызывают у детей агрессию. Мы представили свои предложения по этому поводу. В ближайшее время будут предприняты шаги по поводу пользования детьми интернетом и создания детского телевидения".