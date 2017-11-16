Завотделом Милли Меджлиса рассказал о целях нового законопроекта по предотвращению международных преступлений

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Законопроект "О предотвращении международных преступлений и наказании совершивших их" появился не случайно. Нужно сформировать правовую базу для предотвращения таких преступлений.

Как сообщает Report, об этом на окончательном обсуждении на тему "Система предотвращения и наказания международных преступлений: национальное законодательство и международное право" заявил заведующий отделом административного и военного законодательства аппарата Милли Меджлиса Низами Сафаров.

Он отметил, что несмотря на создание международного уголовного суда, в этом вопросе основная роль принадлежит государствам: "Для этого нужно сформировать соответствующую законодательную базу. Готовящийся проект - его составная часть. Если военные преступления, акты геноцида присутствуют в международных конвенциях, преступления против человечности не являются предметом ни одной конвенции. В подготовленном нами проекте отражен этот вопрос. Законопроект был переведен на английский язык и направлен в Женеву, чтобы получить экспертный отзыв. Согласно отзыву, проект будет усовершенствован и представлен общественности".