Завершилась осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы

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Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Завершилась осенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, на сегодняшнем последнем пленарном заседании осенней сессии ММ были рассмотрены 19 вопросов.

Это проекты поправок и дополнений в законы "О статусе муниципалитетов", "Об управлении муниципальными землями", "О предпринимательской деятельности", "О туризме", "О дорожном движении", "О государственной службе", "О банках", "О даче согласия на размещение и участие в соответствующих операциях в Афганистане взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики и под общим командованием структур НАТО" и другие законы, в том числе в Таможенный, Миграционный кодексы.

Кроме того, проект закона "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" был вынесен на обсуждение в третьем итоговом чтении, рассмотрен законопроект "О назначении судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики".

В заключение было принято обращение Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Спикер парламента выступил с докладом. Затем было объявлено о завершении осенней сессии. В заключении прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Депутаты ушли на каникулы, которые продлятся до 15 января.