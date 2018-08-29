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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Завтра, 30 августа, завершаются каникулы депутатов Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана.

Как сообщает Report, членам ММ, которые находятся на каникулах с 15 июля, было выплачено пособие в размере двухмесячного должностного оклада на лечение и отдых. Так, председатель Милли Меджлиса получил пособие в размере 4 950 манатов, первый заместитель председателя ММ - 4 454 манатов, заместитель председателя ММ - 4 206 манатов, председатели комитетов и комиссий - 3 960 манатов, заместители председателей комитетов - 3 712 манатов, депутаты - 3464 манатов.

Отметим, что начиная с 15 сентября комитеты парламента начнут свою деятельность. Согласно Внутреннему Уставу Милли Меджлиса осенняя сессия начинается 30 сентября и продолжается до 30 декабря. В этом году 30 сентября приходится на воскресенье, поэтому заседание состоится 1 октября.