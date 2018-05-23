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    Заведующая УОБ: Дети пользуются мобильными телефонами в школах

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    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Дети приходят в школы с мобильными телефонами и пользуются ими. Нам сложно это пресечь. Пользование интернетом осуществляется не только со школьного компьютера, дети выходят в интернет и с других устройств, несмотря на то, что в школе фильтрованный интернет".

    Как сообщает Report, об этом в ходе слушаний в Милли Меджлисе на тему "Азербайджанская модель семьи: Современность и ценности" заявила заведующая Управлением образования города Баку Махаббат Велиева.

    М.Велиева подчеркнула важность психологической помощи детям.

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