Баку. 1 ноября. REPORT. AZ/ Зарубежные наблюдатели также следят за выборами в Милли Меджлис в Сальянах.

Как сообщает Report, наблюдатель из СНГ Юрий Емельянов поделился впечатлениями: "Я присутствовал при начале избирательного процесса в избирательном участке. Я нахожусь здесь уже более двух часов. Пока мною не зарегистрировано никаких нарушений или недочетов. Сегодня буду наблюдать за выборами целый день, побываю на других избирательных участках. Могу отметить, что голосование проходит нормально. Окончательное слово, естественно, можно будет сказать после того, как участки закроются".