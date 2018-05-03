Зарплата спикера повышается до 2475, депутатов - до 1732 манатов

© Report

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Зарплата депутатов Милли Меджлиса повышается.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Зарплата председателя ММ будет составлять 2475 манатов (до сих пор была 2250 манатов), I заместителя председателя 2227 манатов (ранее 2015 манатов), заместителя председателя ММ 2103 маната (ранее 1912.5 манатов), председателей парламентских комитетов 1980 манатов (ранее 1800 манатов), зампредов парламентских комитетов 1 856, рядовых депутатов 1732 маната (ранее 1575 манатов).

Изменения будут применяться с 1 мая 2018 года.