​Зарегистрирована кандидатура в депутаты еще двух лиц

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Центризбиркома.

Как сообщает Report, на заседании были внесены изменения в состав некоторых Окружных избирательных комиссий ОИК.

Затем были рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК в связи с назначенными на 1 ноября парламентскими выборами.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова заявила об обращении в ЦИК Сардара Мехтиева, выдвинувшего кандидатуру из Джабраил-Губадлинского избирательного округа №120: "Гражданин отметил, что ОИК без всяких на то оснований не зарегистрировал его кандидатуру. Рабочая группа ЦИК рассмотрела вопрос и посчитала решение ОИК обоснованным".

В ЦИК также обратился Азад Мурсалиев, выдвинувший кандидатуру из Кюрдемирского избирательного округа №57. В своем обращении он отметил, что считает решение ОИК необоснованным. Выяснилось, что некоторые из представленных им в ОИК подписей были недействительными. Кандидатура А.Мурсалиева не была зарегистрирована из-за недостаточности подписей.

Не были также зарегистрированы кандидатуры Улдуз Гулиевой (Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125) и Мубариза Рагимли (Наримановский первый избирательный округ №19).

Была также рассмотрена жалоба Рамина Гусейнова, выдвинувшего кандидатуру из Нариманов-Низаминского избирательного округа №18. ЦИК аннулировал решение ОИК и кандидатура Р.Гусейнова была зарегистрирована.

Рассмотрели также обращение Намика Алиева, баллотирующегося из Сураханского третьего избирательного округа №32. Его жалоба также была обеспечена.