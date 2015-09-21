​Зарегистрирована кандидатура в депутаты 6 членов Милли Меджлиса - СПИСОК

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Зарегистрирована кандидатура в депутаты 6-ти нынешних членов Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, из Бабекско-Кянгярлинско-Нахчыванского избирательного округа №3 зарегистрирована кандидатура в депутаты председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттара Мехбалыева (нейтральный кандидат), из Бинагадинского третьего избирательного округа №10 - кандидатура Мадера Мусаева (нейтральный кандидат), из Наримановского второго избирательного округа №20 - кандидатура Адиля Алиева (нейтральный кандидат), из Хатаинского третьего избирательного округа №35 - кандидатура председателя Партии Умид Игбала Агазаде, из Губинского избирательного округа №52 - кандидатура Вахида Ахмедова (нейтральный кандидат), из Джабраил-Губадлинского избирательного округа №120 - кандидатура Астана Шахвердиева от Партии "Ени Азербайджан".

Отметим, что 1 ноября этого года в Азербайджане пройдут парламентские выборы.

В целом, до сих пор зарегистрирована кандидатура в депутаты 19 человек.