 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Зарегистрирована кандидатура 882 человек для участия на выборах в Азербайджане

    Для участия в парламентских выборах обратились 1 823 человека

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Зарегистрирована кандидатура в депутаты 882 человек, желающих участвовать на предстоящих в этом году парламентских выборах.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

    По его словам, для участия в выборах обратились 1 823 человека: "Кандидатура 572 из них выдвинута политическими партиями, 62 - избирательным блоком "Azadlıq-2015", а 1 186 человек баллотируются по собственной инициативе. Кандидатура 1 805 человек утверждена".

    М.Панахов заявил, что 1 750 выдвинувших кандидатуру лиц получили подписные листы: "1365 человек уже вернули подписные листы". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi