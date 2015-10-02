​Зарегистрирована кандидатура 882 человек для участия на выборах в Азербайджане

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Зарегистрирована кандидатура в депутаты 882 человек, желающих участвовать на предстоящих в этом году парламентских выборах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, для участия в выборах обратились 1 823 человека: "Кандидатура 572 из них выдвинута политическими партиями, 62 - избирательным блоком "Azadlıq-2015", а 1 186 человек баллотируются по собственной инициативе. Кандидатура 1 805 человек утверждена".

М.Панахов заявил, что 1 750 выдвинувших кандидатуру лиц получили подписные листы: "1365 человек уже вернули подписные листы".