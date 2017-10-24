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    Запрещается ввоз в Азербайджан некоторых рыболовных устройств

    Проект обсудят на пленарном заседании Милли Меджлиса© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Запрещается ввоз в Азербайджан рыболовных сетей мелкого плетения, устройств для ловли рыб с использованием электрического тока.

    Как сообщает Report, в связи с этим в вносятся изменения в закон "О списке предметов, запрещенных к участию в гражданском обороте (изъятых из гражданского оборота)".

    Согласно изменению, в список добавлены рыболовные сети, сплетенные из синтетических нитей диаметром менее 0,5 мм и с конструктивным размером отверстий менее 120 мм, а также рыболовные устройства, состоящие из электрического сигнального генератора с соединительными передающими проводами и аккумулятора (батарея), для ловли рыб и других водных биоресурсов с использованием электрического тока.

    Проект обсудят на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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