Зампред: В Азербайджане ежегодно рождается около 2 тыс.детей от неофициальных браков

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ “В Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей чаще всего поступают обращения, связанные с алиментами. Выплата мизерных алиментов превращается в проблему. Поступают обращения и в связи с бытовым насилием".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Милли Меджлисе слушании на тему: "Азербайджанская модель семьи: современность и ценности" сказала зампредседателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова.

Она отметила, что причиной разводов является изначально неверно заложенный фундамент семьи:

"Как Госкомитет мы проводим просветительские мероприятия. Если растет число разводов - это проблема. В Азербайджане ежегодно рождается около 2 тыс.детей от неофициальных браков. Правда, 10 лет назад этот показатель был еще выше. В законодательстве необходимы некоторые изменения в связи с ранними браками".