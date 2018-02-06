Замминистра: В некоторых муниципалитетах выявлены очень серьезные нарушения закона - СПИСОК

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Центр по работе с муниципалитетами при министерстве юстиции поступило около 65 тысяч муниципальных актов. Каждый муниципальный акт прошел юридическую экспертизу, муниципалитетам были даны предложения для изменения или отмены 1 979 актов. Из-за несоответствия законодательству 741 акт был аннулирован, 714 - изменены.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра юстиции Вилаят Захиров сказал в ходе ежегодного доклада Центра по работе с муниципалитетами при министерстве - органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Он отметил, что в 2017 году были выявлены факты незаконного предоставления в пользование 2 636 га земельных участков: "Проведена работа по возвращению этих земельных участков муниципалитетам. В прошлом году факты нарушения земельного законодательства, по сравнению с предыдущим годом, сократилась более чем в 3 раза".

Замминистра отметил, что в деятельности некоторых муниципалитетов были выявлены очень серьезные нарушения закона: "Таких фактов было 24. Для дачи правовой оценки они были направлены в прокуратуру и соответствующие правоохранительные органы. Такие серьезные факты нарушений были выявлены в муниципалитете села Аркипара Тертерского района, Ени Хаят Шамкирского района, села Кочесаскер Агстафинского района, Гаргалык Масаллинского района, Гарадаглы Бардинского района, в Зардабском районе и других муниципалитетах. По данным фактам в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были проведены расследования и по 15 фактам возбуждено уголовное дело".

В.Захиров отметил, что в прошлом году в 3 случаях связанных с муниципалитетами были направлены обращения в суды: "По сравнению с 2016 годом это в 7 раз меньше".