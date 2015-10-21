Замминистра: В 1000 избирательных пунктах по стране установлены веб-камеры

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов и министр связи и высоких технологий Али Аббасов, заместитель министра Ильтимас Мамедов побывали в центре технического контроля за веб-камерами, созданном в ЦИК.

Как сообщает Report, заместитель министра связи и высоких технологий Ильтимас Мамедов отметил, что для наблюдения за парламентскими выборами 1 ноября в избирательных пунктах установлены веб-камеры.

По его словам, будет возможным следить за выборами в избирательных пунктах по интернету: "Войдя на сайт ЦИК, можно наблюдать за выборами по интернету. Если раньше требовалась загрузка определенной программы, то сейчас в этом нет необходимости. Веб-камеры установлены в 20% всех избирательных пунктов 124 избирательных округов, что означает 1000 избирательных пунктов. Для передачи информации из пунктов, в которых установлены веб-камеры, создана сеть с отведением линий с высокими параметрами".

И.Мамедов отметил, что в 5 415 пунктах завершилась работа по налаживанию телефонной связи.