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    Замминистра: В 1000 избирательных пунктах по стране установлены веб-камеры

    Председатель ЦИК Мазахир Панахов и министр связи Али Аббасов побывали в созданном в ЦИК центре технического контроля за веб-камерами

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов и министр связи и высоких технологий Али Аббасов, заместитель министра Ильтимас Мамедов побывали в центре технического контроля за веб-камерами, созданном в ЦИК.

    Как сообщает Report, заместитель министра связи и высоких технологий Ильтимас Мамедов отметил, что для наблюдения за парламентскими выборами 1 ноября в избирательных пунктах установлены веб-камеры. 

    По его словам, будет возможным следить за выборами в избирательных пунктах по интернету: "Войдя на сайт ЦИК, можно наблюдать за выборами по интернету. Если раньше требовалась загрузка определенной программы, то сейчас в этом нет необходимости. Веб-камеры установлены в 20% всех избирательных пунктов 124 избирательных округов, что означает 1000 избирательных пунктов. Для передачи информации из пунктов, в которых установлены веб-камеры, создана сеть с отведением линий с высокими параметрами". 

    И.Мамедов отметил, что в 5 415 пунктах завершилась работа по налаживанию телефонной связи. 

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