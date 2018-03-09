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    Замминистра обороны Турции: Мой дед принимал участие в создании парламента Азербайджана

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Мой дед Гачаг Мухаммед Гянджели в 1918 году принимал участие в создании парламента Азербайджана. Я этим горжусь".

    Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия Международного футбольного турнира между парламентскими командами разных стран, посвященного 100-летию Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, сказал заместитель министра обороны Турции Шуай Алпай.

    "Да упокоит Всевышний души всех наших шехидов. Да здравствует дружба между Азербайджаном и Турцией", - добавил замминистра.

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