Замминистра: Люди порой думают, что не доживут до пенсионного возраста

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "60% населения мира занято неофициально. В странах, входящих в Евросоюз, 18-20% населения действуют неофициально".

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения нового законопроекта "О занятости" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

Замминистра отметил, что полностью устранить это невозможно. И.Исаев сказал, что в Азербайджане предпринимаются шаги по предотвращению неофициальной занятости: "Здесь необходим комплексный подход, больше нужны стимулирующие меры. Люди не думают о пенсионном возрасте, порой полагают, что не доживут до пенсионного возраста. Поэтому не заинтересованы в официальной занятости".