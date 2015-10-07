Заместитель председателя ЦИК прокомментировал отзыв подписей лицами, отдавших свои подписи за некоторых кандидатов в депутаты

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "В ходе кампании по сбору подписей происходят некоторые негативные случаи, иногда избиратели отдают свои подписи по незнанию. Это может происходить под предлогом проведения газа, дороги и т.д. Мы сожалеем об этом. Нельзя злоупотреблять волей граждан. Для устранения всех этих негативных фактов следует усилить просветительские меры".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натиг Мамедли. Он напомнил, что избирательный процесс состоит из двух различных этапов: "Если рассмотреть эти процессы, можно увидеть, что в здесь участвует значительное количество субъектов. Проведение просветительских работ всегда было нашей целью, и конечно же, это связано со временем. В основе выборов стоит просвещение. Если наша деятельность по повышению уровня просвещения избирателей даст положительные результаты, подобных случаев в связи со сбором подписей не будет. Субъекты, участвующие в выборах, иногда допускают ошибки. В кампании по сбору подписей может участвовать каждый гражданин Азербайджана, достигший 18 лет".