Заместитель исполнительного секретаря ПЕА: Следует увеличить сумму средств, выделяемых политическим партиям из госбюджета

© Report

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Для запуска железной дороги Решт-Астара существует политическое решение. Министерство финансов должно уделить внимание этому вопросу".

Как сообщает Report, об этом выступивший при обсуждении в Милли Меджлисе госбюджета на 2018 год заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

По его словам, подключившись к данной железной дороге, Нахчыван может частично выйти из блокады: "В этом случае также возрастут наши доходы".

С.Новрузов отметил о необходимости открытия в районах частных детсадов и школ: "Можно сказать, что частные школы, детсады есть только в Баку и Гяндже. Аналогичные школы и детсады должны быть открыты и в других регионах".

Официальный представитель ПЕА подчеркнул, что в 2018 году пройдут президентские выборы, и с учетом этого, в отличие от предыдущих лет, нужно увеличить сумму средств, выделяемых политическим партиям из госбюджета, так как проводится агитационная работа.