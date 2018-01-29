Законопроект “О защите и развитии азербайджанского искусства мугам" привел к разногласиям

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета культуры Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен готовящийся законопроект “О защите и развитии азербайджанского искусства мугам".

Как сообщает Report, о проекте сообщил председатель комитета Рафаэль Гусейнов.

Другие депутаты также высказались о проекте. Депутат Фазаиль Ибрагим отметил, что законопроект после тщательного обсуждения должен быть рекомендован на пленарное заседание.

По итогам обсуждений законопроект не был рекомендован на пленарное обсуждение, который будет в очередной раз обсужден в парламентском комитете культуры.