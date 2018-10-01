Захид Орудж: Я призываю чиновников отвечать на направленные против государства кампании как минимум по своей сфере

© Report

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж призвал чиновников ответить осуществляющим деятельность против Азербайджана.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента З. Орудж сказал, что в современное время средства информации превратились в оружие, в различных кругах запада есть те, кто проводит эту политику против Азербайджана.

По его словам, в ряду информационных средств телевидение и радио уступает место соцсетям, особенно видеопорталу Youtube: "В настоящее время количество смотрящих Youtube превышает 1 миллиард. Государство XXI века должно строить свои интересы на совершенно других механизмах. Я считаю, что все госструктуры азербайджанского государства должны создать аккаунты в социальных медиа, вести свою пропаганды через социальные медиа. Это очень важный момент. Мы должны пересмотреть действующее законодательство против террора. Если есть люди, которые сидят где-то и льют яд против Азербайджана посредством соцсетей, их деятельность должна классифицироваться как теракт. Мы не должны считать свою работу выполненной лишением гражданства того, кто взял в руки оружие в Сирии и ведет борьбу, и применением к ним жестких санкций. В то же время каждого члена парламента Азербайджана, все правительственные структуры и чиновников призываю отвечать на направленные против государства кампании как минимум по своей сфере".