Захид Орудж: Видимо, отдельные силы чувствуют себя неприкосновенными

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Баку. 1 февраля.REPORT.AZ/ "В Азербайджане вывозится песок и гравий с берегов рек. Если кто-то думает что песок и гравий это мелочи, то он ошибается, потому что есть те, кто на этом зарабатывает миллионы. Штраф против этого составляет всего-лишь 12 тысяч манатов. Мы увеличили штрафные санкции, связанные с различными сферами. Необходимо повысить штраф".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Захид Орудж.

Он подчеркнул, что частных владельцев у рек нет, сейчас не период Египта, чтобы делить реку по частям и быть фараонами: "Правительство подготовило серьезные отчеты. Министерство чрезвычайных ситуаций оказывает серьезное сопротивление этому вопросу. Видимо, отдельные силы чувствуют себя неприкосновенными. Данный вопрос должен быть рассмотрен в Милли Меджлисе".

Председатель парламента Огтай Асадов так ответил З.Оруджу: "Мы закрываем все вопросы законом. Правда, Милли Меджлис принимает законы, вносит изменения. У Кабинета министров, Исполнительной власти города Баку есть свои функции. Законодательство имеет свое направление. То есть, нельзя возлагать все функции на Милли Меджлис".